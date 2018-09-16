Суринам готов содействовать дальнейшему развитию отношений с Китаем — президент

Мехико , 16 сентября / Синьхуа / — По поступившей из Парамарибо информации, Суринам готов содействовать дальнейшему развитию отношений с Китаем . Об этом в пятницу заявил президент южноамериканской страны Дезире Баутерсе.

Д. Баутерсе 14 сентября в столице страны Парамарибо принял верительные грамоты от нового китайского посла Лю Цюаня. Он отметил, что Суринам придает большое значение развитию отношений с КНР. В последние годы лидеры двух стран неоднократно встречались и обменивались мнениями о развитии двусторонних отношений. Парамарибо надеется, что стороны будут продолжать поддерживать контакты на высоком уровне и способствовать дальнейшему развитию межгосударственных связей, добавил президент.

Лю Цюань заявил, что Суринам является важной страной Карибского бассейна и китайское правительство неизменно уделяет большое внимание развитию отношений с ним. В последние годы, благодаря заботе лидеров двух стран, китайско-суринамские связи быстро развиваются, углубляется политическое взаимодоверие. Деловое сотрудничество приносит богатые плоды, а культурные обмены становятся все активнее, добавил посол.

Дипломат отметил, что Пекин будет прилагать совместные с Парамарибо усилия для углубления двустороннего делового сотрудничества, укрепления культурных обменов и вывода китайско-суринамских отношений на новый уровень развития. —0—