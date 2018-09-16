Китайская сторона выразила соболезнования Филиппинам в связи с гибелью людей от удара стихии

Пекин, 16 сентября / Синьхуа / — Китайская сторона выразила глубокие соболезнования Филиппинам в связи с гибелью людей и материальным ущербом, причиненным в результате мощного тайфуна «Мангхут». Об этом сообщил в воскресенье представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, китайская сторона верит, что под твердым руководством президента Филиппин Родриго Дутерте и правительства страны жители пострадавших районов непременно справятся с трудностями, в максимальной степени сократят человеческие и снизят материальные потери и в кратчайшие сроки восстановят нормальный ход жизни и производства.

"Китай постарается как можно скорее предоставить Филиппинам посильную помощь", — добавил Гэн Шуан.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной отсрочке запланированного визита члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И на Филиппины в связи со стихийным бедствием, китайский дипломат сказал, что филиппинская сторона занята ликвидацией последствий тайфуна, и китайская сторона согласилась с поступившим от филиппинской стороны предложением отсрочить визит Ван И в эту страну, который был предварительно запланирован с 16 по 17 сентября.

Гэн Шуан пояснил, что обе стороны согласуют новые даты визита по дипломатическим каналам. -0-