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Китайская сторона выразила соболезнования Филиппинам в связи с гибелью людей от удара стихии
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Китайская сторона выразила соболезнования Филиппинам в связи с гибелью людей от удара стихии 

ИА Синьхуа + ещё 1 16 сентября 2018
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Китайская сторона выразила глубокие соболезнования Филиппинам в связи с гибелью людей и материальным ущербом, причиненным в результате мощного тайфуна «Мангхут». Об этом сообщил в воскресенье представитель МИД КНР Гэн Шуан.
По его словам, китайская сторона верит, что под твердым руководством президента Филиппин Родриго Дутерте и правительства страны жители пострадавших районов непременно справятся с трудностями, в максимальной степени сократят человеческие и снизят материальные потери и в кратчайшие сроки восстановят нормальный ход жизни и производства.
"Китай постарается как можно скорее предоставить Филиппинам посильную помощь", — добавил Гэн Шуан.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной отсрочке запланированного визита члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И на Филиппины в связи со стихийным бедствием, китайский дипломат сказал, что филиппинская сторона занята ликвидацией последствий тайфуна, и китайская сторона согласилась с поступившим от филиппинской стороны предложением отсрочить визит Ван И в эту страну, который был предварительно запланирован с 16 по 17 сентября.
Гэн Шуан пояснил, что обе стороны согласуют новые даты визита по дипломатическим каналам. -0-
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