Туристы из Китая обогатили Россию на 120 млрд рублей

Прямые поступления от китайского въездного туризма в прошлом году принесли России 120 млрд рублей. Больше всего получила сфера международных перевозок — примерно 40 млрд рублей.

Ещё около 14,7 млрд принесли железнодорожные перевозки, а музеи и другие объекты культуры — 2,5 млрд рублей.

«Около 19% всей выручки в премиум-сегменте розничной торговли Москвы и Санкт-Петербурга также приходится на долю покупок туристов из Китая», — сообщили в ассоциации «Мир без границ».

Ранее News.ru писал, что в первом полугодии 2018 года Китай стал лидером по числу туристических поездок в Россию. По данным Пограничной службы ФСБ России, это связано с проведением в стране чемпионата мира по футболу. Лидерами по общему числу въездов на территорию РФ с января по июнь 2018 года стали Украина (4,3 млн), Казахстан (1,9 млн) и Узбекистан (1,2 млн). Китай оказался на четвертом месте с 828,2 тысячи поездок.