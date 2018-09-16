Рейсы в Китай хотели запустить 17 сентября
Авиакомпания «ИрАэро» не получила от китайской стороны слоты на рейсы в Хайкоу (город на китайском острове Хайнань — прим.63.ru) из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Самары. Такие данные опубликовала ассоциация туроператоров.
По информации организации, рейсы должны запустить еще 17 сентября. У перевозчика есть разрешение на эти рейсы от российских авиавластей. А вот в расписание аэропорта в Хайкоу рейсы не вписали.
— Слоты на октябрь компания пока также не получила, но у программы еще есть шанс. Росавиация будет выдавать разрешения на октябрь на следующей неделе. Ведомство даст допуски только при условии наличия у «ИрАэро» подтвержденных слотов с китайской стороны, — сообщают в ассоциации.
Время в пути из Самары в Китай составит около 7 часов. На этом направлении авиакомпания «ИрАэро» планирует задействовать Boeing 777–200 вместимостью 374 кресла, в том числе 11 бизнес-класса.