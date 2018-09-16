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СМИ: передовая группа из Южной Кореи направилась в КНДР для подготовки к саммиту 

ТАСС 16 сентября 2018
ТАСС, 16 сентября. Передовая группа из более 90 представителей Южной Кореи направилась в воскресенье в КНДР для подготовки к встрече президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится в Пхеньяне на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, группа, в которую вошли 93 южнокорейских государственных должностных лица, технических специалиста и репортера, пересекла границу между двумя странами на 19 автобусах.
Саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. По словам представителя администрации Мун Чжэ Ина, в состав южнокорейской делегации войдут не более 200 человек. Как минимум два ее члена уже известны: это бывший премьер-министр Ли Хве Чхан, недавно избранный главой правящей Демократической партии «Тобуро», а также президент и главный исполнительный директор группы компаний Samsung Ки Нам Ким.
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