Террасированные поля в деревне Гуйхуа провинции Шэньси

Анькан, 15 сентября / Синьхуа / — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай /. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)

Анькан, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в деревне Гуйхуа городского округа Анькан /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Местные поля-террасы были созданы более чем 300 лет назад. (Синьхуа/Тао Мин)