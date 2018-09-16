Неделя моды в городском уезде Тунсян провинции Чжэцзян

Тунсян, 15 сентября / Синьхуа / — В поселке Пуюань городского уезда Тунсян /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит Неделя моды. Пуюань — один из основных центров производства трикотажа в Китае . (Синьхуа/Сюй Юй)

Тунсян, 15 сентября /Синьхуа/ — В поселке Пуюань городского уезда Тунсян /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит Неделя моды. Пуюань — один из основных центров производства трикотажа в Китае. (Синьхуа/Сюй Юй)

Тунсян, 15 сентября /Синьхуа/ — В поселке Пуюань городского уезда Тунсян /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит Неделя моды. Пуюань — один из основных центров производства трикотажа в Китае. (Синьхуа/Сюй Юй)

Тунсян, 15 сентября /Синьхуа/ — В поселке Пуюань городского уезда Тунсян /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит Неделя моды. Пуюань — один из основных центров производства трикотажа в Китае. (Синьхуа/Сюй Юй)

Тунсян, 15 сентября /Синьхуа/ — В поселке Пуюань городского уезда Тунсян /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит Неделя моды. Пуюань — один из основных центров производства трикотажа в Китае. (Синьхуа/Сюй Юй)