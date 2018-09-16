Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)
Хух-Хото, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — осенние пейзажи в городском уезде Аршан /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. (Синьхуа/Жэнь Цзюньчуань)