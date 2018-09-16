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Террасированные поля в уезде Даньчжай провинции Гуйчжоу
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Террасированные поля в уезде Даньчжай провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа + ещё 1 16 сентября 2018
Фото: ИА Синьхуа
Даньчжай, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в уезде Даньчжай /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)
Даньчжай, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в уезде Даньчжай /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)
Даньчжай, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в уезде Даньчжай /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)
Даньчжай, 15 сентября /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в уезде Даньчжай /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)
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