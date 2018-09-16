Группа из Южной Кореи выехала в Пхеньян готовить межкорейский саммит

Как сообщило информагентство «Енхап», эта группа состоит из 93 чиновников и технических сотрудников, возглавляемых секретарем администрации президента по вопросам политики объединения Со Хо. Они должны в течение оставшихся до саммита двух дней на месте согласовать технические вопросы организации встречи, включая обеспечение безопасности, деятельности СМИ, а также протокольные процедуры.

Накануне отъезда секретарь Со Хо пообещал «сделать все возможное для успешной подготовки и проведения межкорейского саммита». Затем 19 машин с южнокорейской делегацией пересекли границу и далее в сопровождении представителей КНДР проследовали в сторону Пхеньяна.

Напомним, что очередной межкорейский саммит состоится в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. Это будет уже третья личная встреча президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. До этого они общались дважды — в апреле и мае этого года на границе, в местечке Пханмунчжом.