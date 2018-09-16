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Китайские туристы принесли российской экономике 120 миллиардов рублей
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Китайские туристы принесли российской экономике 120 миллиардов рублей 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Прямые поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 миллиардов рублей. Об этом, как передает «Интерфакс-Туризм», сообщили в ассоциации «Мир без границ».
Около 40 миллиардов рублей пришлись на сферу международных перевозок, 14,7 миллиарда — на железнодорожное сообщение, 2,5 миллиарда — на музеи и другие объекты показа.
Кроме того, около 19 процентов всей выручки в премиум-сегменте розничной торговли Москвы и Санкт-Петербурга приходится на приезжих из Китая. Так, средний чек туриста составлял 45,6 тысяч рублей.
Всего, по данным Росстата, Россию в 2017 году посетили около 1,5 миллиона китайских гостей.
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