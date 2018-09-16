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Индия обсуждает с США планы по импорту стали
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Индия обсуждает с США планы по импорту стали 

Прайм + ещё 2 16 сентября 2018
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Индия начала переговоры с США по взаимопониманию в проблеме повышения тарифов на импорт стали.
В том случае, если сторонам не удастся договорится, Индия прибегнет к жестким мерам, чтобы защитить свои национальные интересы, передает агентство REGNUM.
В частности, данный вопрос будет подниматься во время Международного форума по избыточным мощностям в черной металлургии в Париже 19-20 сентября.
Индия занимает третье место в мире по объемам производства стали, а внутренний рынок потребления металла увеличивается.
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