Посол Сингапура оценил отношения с Россией 

По его словам, государства активно сотрудничают и очень тесно кооперируются.
«Наши правительства проводят регулярные встречи на самом высоком уровне. Наш двусторонний оборот и взаимные инвестиции стабильно растут», — отметил он во время церемонии открытия фестиваля Сингапура в Москве.
Лим Кхенг Хуа добавил, что республика продолжает работать над дальнейшим развиватием новых сфер сотрудничества, передаёт РИА Новости.
Фестиваль Сингапура продлится две недели на территории дизайн-завода Flacon. Желающие смогут ознакомиться с историей города-государства, а также попробовать традиционные блюда.
Ранее News.ru писал, что китайские банки из-за санкций США и Евросоюза против России отказываются проводить транзакции с участием российских компаний. Проблема заключается в расширенном понимании кредитными организациями Китая ограничительных мер третьих стран в отношении России.