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Посол Сингапура оценил отношения с Россией
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Посол Сингапура оценил отношения с Россией 

News.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
По его словам, государства активно сотрудничают и очень тесно кооперируются.
«Наши правительства проводят регулярные встречи на самом высоком уровне. Наш двусторонний оборот и взаимные инвестиции стабильно растут», — отметил он во время церемонии открытия фестиваля Сингапура в Москве.
Лим Кхенг Хуа добавил, что республика продолжает работать над дальнейшим развиватием новых сфер сотрудничества, передаёт РИА Новости.
Фестиваль Сингапура продлится две недели на территории дизайн-завода Flacon. Желающие смогут ознакомиться с историей города-государства, а также попробовать традиционные блюда.
Ранее News.ru писал, что китайские банки из-за санкций США и Евросоюза против России отказываются проводить транзакции с участием российских компаний. Проблема заключается в расширенном понимании кредитными организациями Китая ограничительных мер третьих стран в отношении России.
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