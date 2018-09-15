Посол Сингапура оценил отношения с Россией

По его словам, государства активно сотрудничают и очень тесно кооперируются.

«Наши правительства проводят регулярные встречи на самом высоком уровне. Наш двусторонний оборот и взаимные инвестиции стабильно растут», — отметил он во время церемонии открытия фестиваля Сингапура в Москве.

Лим Кхенг Хуа добавил, что республика продолжает работать над дальнейшим развиватием новых сфер сотрудничества, передаёт РИА Новости

Фестиваль Сингапура продлится две недели на территории дизайн-завода Flacon. Желающие смогут ознакомиться с историей города-государства, а также попробовать традиционные блюда.