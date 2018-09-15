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В первые восемь месяцев года в Китае отмечался быстрый рост отрасли экспресс-доставок
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В первые восемь месяцев года в Китае отмечался быстрый рост отрасли экспресс-доставок 

ИА Синьхуа 15 сентября 2018
Об этом свидетельствуют официальные данные.
В январе-августе этого года в стране было доставлено 30,26 млрд посылок, что на 27,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В настоящее время отрасль экспресс-доставок Китая стремительно развивается. В то же время она находится в поисках новых возможностей для расширения и диверсификации своих услуг", — заявил в четверг глава Государственного почтового управления КНР Ма Цзюньшэн на форуме в Шанхае.
Он также отметил, что китайская отрасль доставок будет прилагать больше усилий для того, чтобы работать с поставщиками сельскохозяйственных продуктов в целях гарантии свежих поставок с фермы на стол, а также для того, чтобы внедрить инновации в цепочку поставок и обеспечить своевременное предоставление услуг для трансграничного онлайн шопинга.
"В связи с ростом динамики, отрасль экспресс-доставок Китая также уделяет внимание вопросу зеленого развития, — добавил он. — Мы принимаем новые меры, такие как использование экологически чистых упаковочных материалов, стимулирование утилизации остатков от посылок и использование топливосберегающих транспортных средств. "
Согласно данным статистики, в 2017 г. общее число экпресс-отправлений в Китае достигло 40 млрд -0-
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