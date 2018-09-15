105 официальных лиц из стран вдоль «Пояса и пути» начали курс китайского языка в городе Сямэнь

В пятницу открылся 14-й по счету курс китайского языка, организованный университетом «Хуацяо» для официальных лиц из стран вдоль «Пояса и пути».

"По мере продвижения строительства «Пояса и пути» все больше правительственных работников из соответствующих стран проявляют интерес к изучению китайского языка", — отметил ректор университета «Хуацяо» Сюй Сипэн.

Университет готов разработать тщательный учебный план и рациональный курс обучения, чтобы помочь иностранным чиновникам легко овладеть китайским языком, кроме того, высококвалифицированные преподаватели университета будут использовать гибкие учебные методы, сообщил ректор.

"Я надеюсь, что в течение последующего года у меня будет больше возможностей общаться с жителями Китая, лучше познакомиться с этой страной и глубже узнать китайскую культуру", — сказал один из обучаемых из Таиланда.

Названный курс был учрежден в 2005 году. К настоящему моменту его прошли более 800 человек из Таиланда, Индонезии и других стран. -0-