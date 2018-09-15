Китайско-российское сотрудничество в финансовой сфере имеет большие перспективы

Харбин , 15 сентября / Синьхуа / — В пятницу в г. Харбин /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай / состоялся круглый стол по вопросам китайско-российского финансового сотрудничества, в котором приняли участие более 300 официальных лиц, представителей предприятий и финансовых организаций двух стран.

На взгляд многих из участников мероприятия, по мере постоянного расширения сотрудничества Китая и России в торгово-экономической сфере и повышения его уровня, китайско-российское финансовое сотрудничество, как опора реального сектора экономики, имеет все больше перспектив.

Сотрудничество Китая и России в сферах энергетики, сельского хозяйства, научно-технологичных инноваций, инфраструктурного строительства, а также в других сферах быстро развивается. Ускорение финансового сотрудничества, в частности уделение внимания финансовым инновациям и услугам в областях промышленного развития, упорядочения и слияния промышленной цепочки, будет способствовать развитию реального сектора экономики двух стран. Об этом заявил Генеральный секретарь Азиатской ассоциации финансового сотрудничества /AFCA/ Ян Цзайпин.

Во время круглого стола участники также уделили особое внимание дальнейшему продвижению практического межбанковского сотрудничества Китая и России.

"Мы видим большие перспективы развития финансового сотрудничества и интерес со стороны бизнеса к возможности доступа к финансовым рынкам России и Китая", сказал начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов , который также полагает, что особое геополитическое положение Дальнего Востока и Забайкалья в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключается «в значительной протяженности наших приграничных территорий», и это своеобразная «точка отсчета» на пути расширения экономических связей России и Китая.

Город Хэйхэ пров. Хэйлунцзян относится к ряду первых открытых приграничных городов Китая. Он достиг больших успехов в сотрудничестве с Россией в таких сферах, как приграничная торговля и туризм, финансовые расчеты, экономическое сотрудничество и др.

По словам заместителя мэра г. Хэйхэ Чжан Цзиньчжуна, финансовое сотрудничество — это сфера, в которой Китаю и России необходимо усилить взаимодействие. Финансы играют все большую роль в промышленном сотрудничестве двух стран, имея большой нераскрытый потенциал. Чиновник выразил надежду на то, что странам необходимо будет прилагать большие усилия для расширения пространства финансового сотрудничества и дальнейшего повышения уровня промышленного сотрудничества.

Главной темой данного круглого стола было «Китайско-российское финансовое сотрудничество с акцентом на развитие промышленности». Организаторами мероприятия выступили Азиатская ассоциация финансового сотрудничества, Ассоциация российских банков, Администрация Нового района г. Харбина и т.д. -0-