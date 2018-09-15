В Китае назвали Россию главным партнером инициативы «Один пояс, один путь»

"Россия остается самым важным партнером Китая по инициативе «Один пояс, один путь», а всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество двух стран стало возможным благодаря высокому уровню политических отношений двух стран", — заявил дипломат в рамках форума развития инвестиционного сотрудничества Китая и России.

Он добавил, что китайская сторона рада видеть, как активные усилия всех слоев населения двух стран поспособствовали тому, что политические преимущества двусторонних отношений РФ и КНР принесли реальные результаты сотрудничества.

"Торгово-экономические отношения двух стран стабилизировались и сохраняют устойчивость, Китай уже семь лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России", — заявил Юй Цзюнь.

По его словам, «и Китай, и Россия являются сторонниками открытой региональной экономики и стабильного глобального развития».