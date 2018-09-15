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В Китае назвали Россию главным партнером инициативы «Один пояс, один путь»
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В Китае назвали Россию главным партнером инициативы «Один пояс, один путь» 

РИА Новости + ещё 1 15 сентября 2018
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Россия является самым важным партнером Китая по реализации инициативы «Один пояс, один путь», заявил в субботу советник департамента Евразии МИД КНР Юй Цзунь.
"Россия остается самым важным партнером Китая по инициативе «Один пояс, один путь», а всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество двух стран стало возможным благодаря высокому уровню политических отношений двух стран", — заявил дипломат в рамках форума развития инвестиционного сотрудничества Китая и России.
Он добавил, что китайская сторона рада видеть, как активные усилия всех слоев населения двух стран поспособствовали тому, что политические преимущества двусторонних отношений РФ и КНР принесли реальные результаты сотрудничества.
"Торгово-экономические отношения двух стран стабилизировались и сохраняют устойчивость, Китай уже семь лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России", — заявил Юй Цзюнь.
По его словам, «и Китай, и Россия являются сторонниками открытой региональной экономики и стабильного глобального развития».
Он также напомнил, что за последние годы стороны добились значительного прогресса в снаряжении инициатив «Один пояс, один путь» и ЕАЭС.
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