Гражданская война в Китае: кто поддерживал на Тайване Китайскую Республику

Гражданская война в Китае

После окончания Второй мировой войны в Китае обострилось соперничество за власть между партией Гоминьдан (Китайская национальная народная партия) во главе с Чан Кайши и Коммунистической партией Китая (КПК), возглавляемой Мао Цзэдуном.

Попытки создать коалиционное правительство в конце 1945 году не увенчались успехом. В Китае вспыхнула полномасштабная гражданская война между КПК и Гоминьданом. На исход этого противостояния повлияли СССР и США

Вашингтон изначально поддерживал Гоминьдан, но после визита в Китай советника американского президента и будущего госсекретаря Джорджа Маршалла отказался от этого направления. Как указывает современный политик Михаил Делягин , американцы были недовольны коррупцией, царившей в Гоминьдане, и выступали за образование единого правительства с коммунистами

CCCР же изначально ратовал за создание коалиционного правительства и продолжил оказывать помощь коммунистам. Это привело к перелому в гражданской войне. К концу 1948 года под контроль коммунистов перешла Маньчжурия, а в январе 1949 года они вошли в Пекин, где 1 октября того же года была провозглашена Китайская Народная Республика.

Правительство Гоминьдана в изгнании

Образование КНР во главе с Коммунистической партией Китая означало окончание гражданской войны, которая с перерывами длилась с конца 1920-х годов. Особенность исхода внутреннего противоборства в Китае заключалась в том, что проигравшая сторона не оказалась полностью поверженной.

Напротив, потеряв власть над большей территорией страны, Гоминьдан смог не только удержать контроль над остальной ее частью, но и сохранить свое право представлять весь китайский народ на международной арене: место Китая в ООН осталось за ним.

В декабре 1949-го Чан Кайши, его соратники и ещё около 2 миллионов жителей континентальной части страны бежали на Тайвань. Столицей Китайской Республики стал Тайбэй.

«Многие из нас бежали на Тайвань, потому что мы чувствовали ненависть и отвращение по отношению к Коммунистической партии Китая», — вспоминал позже Чан Санда, один из китайских иммигрантов.

Будучи в изгнании Чан Кайши сумел значительно укрепить свою личную власть и осуществить реформы, которые способствовали росту экономики и благосостояния населения острова.

Американский фактор

Решающим фактором в «живучести» Китайской Республики, обосновавшейся на Тайване, сыграла политика США, которые не признали КНР. Это был сигнал и для союзников, которые долго не решались на официальные отношения с пекинским правительством и не обменивались послами с КНР.

Первым европейским государством, которое пошло на такой шаг, была Франция де Голля, установившая полноценные дипотношения с КНР в 1964 году.

Вашингтон активно содействовал Тайваню и в военном плане. 27 июня 1950 года президент Гарри Трумэн заявил о вводе 7-го флота США в Тайваньский пролив с целью предотвратить возможное столкновение между двумя противостоящими друг другу китайскими сторонами. Речь шла не только о попытках КНР захватить Тайвань, но и о военных акциях Китайской Республики, которая не отказывалась от своих претензий на материковый Китай. Однако новый президент США Дуайт Эйзенхауэр в начале 1951 года заявил, что не намерен ограждать КНР от «возможных рейдов гоминьдановских войск». Это произошло на фоне начала Корейской войны и свидетельствовало о том, что Вашингтон окончательно отдал предпочтение Тайваню.

В 1954 году США заключили с правительством Чан Кайши Договор о взаимной обороне, в соответствии с которым Америка обязалась обеспечивать защиту Китайской Республики.

В результате американские войска оказались втянуты в тайваньские военные конфликты 1954-1955 годов и 1958 года, когда Пекин предпринимал попытки установить контроль над островом силовыми методами. О решительности американской поддержки говорит тот факт, что во время этих двух кризисов существовала реальная угроза применения ядерного оружия США против КНР.

Благодаря американцам Китайская Республика смогла отстоять своё право на существование и долгое время выступать представителем китайского народа на международной арене.

Долгожданное признание

Такая ситуация сохранялась до начала 1970-х годов. 25 октября 1971 на 26-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошло голосование, по результатам которого была принята резолюция о членстве КНР в ООН. Правительство Чан Кайши добровольно вышло из состава организации.

Признание КНР в качестве единственного законного представителя Китая во многом стало возможным в связи с изменением политики США в отношении Китайской Народной Республики, которая к тому моменту уже значительно отстранилась от СССР и стран социалистического блока.