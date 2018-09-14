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Китай собирается открыть в Татарстане фабрики по пошиву одежды
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Китай собирается открыть в Татарстане фабрики по пошиву одежды 

Собака.ru 14 сентября 2018
Фото: Собака.ru
Не секрет, что одежда китайского производства составляет большую часть ассортимента современных магазинов. Но предприниматели из Китая на этом не останавливаются: они собираются открыть несколько дочерних предприятий на территории Татарстана.
О дальнейших планах рассказал генеральный консул КНР в Казани У Инцинь. По его словам, у Китая и Татарстана имеется большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Пока ещё окончательных решений не принимают: необходимо изучить рынок одежды и текстиля в республике и определить, достоин ли он инвестиций.
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