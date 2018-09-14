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Ван И провел переговоры с главой МИД Чили 

ИА Синьхуа 14 сентября 2018
Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро.
Ван И отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Чили долгосрочно находятся в авангарде китайско-латиноамериканских отношений. Обе стороны должны укреплять связи и сотрудничество, устойчиво защищать мультилатерализм и систему свободной торговли, углублять взаимовыгодное сотрудничество в процессе совместного строительства «Пояса и пути», и достичь совместного процветания. Китай поддерживает организацию Чили неформальной встречи руководителей членов Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в 2019 году, и готов предоставить активное содействие.
В свою очередь, Р. Ампуэро заявил, что Чили поддерживает инициативу «Пояс и путь», одобряет проведение первой Китайской международной импортной ярмарки в ноябре этого года, и будет совместно с Китаем содействовать скорейшему вступлению в силу обновленной версии двустороннего соглашения о свободной торговле. -0-
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