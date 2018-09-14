Хлеб по российским рецептам могут начать выпускать в Китае

Москве состоялось подписание меморандума между НИИ хлебопекарной промышленности и министерством зерна и продовольствия КНР , в ходе встречи делегация из Китая выразила заинтересованность в российских технологиях и рецептурах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор института Марина Костюченко.

«Делегация Китайской Народной Республики 13 сентября 2018 г. посетила НИИ хлебопекарной промышленности, чтобы познакомиться с российскими разработками в области хлебопечения. Данный визит входил в проект «Один пояс, один путь», который направлен на установление взаимовыгодных партнерских отношений между нашими странами, в его рамках был подписан меморандум о сотрудничестве. В настоящее время в Китае растет потребление хлеба среди населения, китайская сторона выразила заинтересованность в наших технологиях и рецептурах, чтобы в дальнейшем использовать их у себя», — сказала М. Костюченко.

Она подчеркнула, что коллеги из Китая оценили разработанную специалистами НИИ хлебопекарной промышленности продукцию для людей с заболеваниями сахарным диабетом, спортсменов, детей, а также геродиетического назначения.