Мирный договор с Японией привлечет инвестиции, заявил глава Приморья

На состоявшейся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пленарной сессии с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

"Мирный договор даст возможность вести долгосрочные проекты бизнесу, привлечет инвестиции. Также это в перспективе дает возможность и безвизового посещения", — рассказал Тарасенко.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.