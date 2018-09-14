В Петербурге заработало торговое представительство Циндао (КНР)

Открытие совпало с началом работы российско-китайского делового форуму «Санкт-Петербург — Циндао». В город прибыл мэр Циндао Мэн Фаньли и вице-консул КНР в Санкт-Петербурге Чжан Шу-ю.

Город расположен на полуострове Шаньдун на берегу Жёлтого моря. Это важнейший порт, военная база и промышленный центр.

«Петербург становится центром притяжения китайских регионов. Мы рассчитываем, что успешная работа представительства Циндао станет важным инструментом для сближения деловых кругов России и Китая» — прокомментировал и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов

Так же он отметил, что Петербург, как портовый город, обладает большим потенциалом для транзита в Европу товаров из стран Азии, и прежде всего из Китая. Сейчас в городе зарегистрировано свыше 400 китайских предприятий.

В целом, на форуме будет подписано 9 меморандумов о сотрудничестве между Петербургом и Циндао. Это позволит реализовать взаимовыгодные проекты, в том числе в транспортной, промышленной, туристической и других сферах.