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В Петербурге заработало торговое представительство Циндао (КНР)
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В Петербурге заработало торговое представительство Циндао (КНР) 

АиФ Санкт-Петербург 14 сентября 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге открылось торговое представительство китайского города Циндао, сообщают в Смольном.
Открытие совпало с началом работы российско-китайского делового форуму «Санкт-Петербург — Циндао». В город прибыл мэр Циндао Мэн Фаньли и вице-консул КНР в Санкт-Петербурге Чжан Шу-ю.
Город расположен на полуострове Шаньдун на берегу Жёлтого моря. Это важнейший порт, военная база и промышленный центр.
«Петербург становится центром притяжения китайских регионов. Мы рассчитываем, что успешная работа представительства Циндао станет важным инструментом для сближения деловых кругов России и Китая» — прокомментировал и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Так же он отметил, что Петербург, как портовый город, обладает большим потенциалом для транзита в Европу товаров из стран Азии, и прежде всего из Китая. Сейчас в городе зарегистрировано свыше 400 китайских предприятий.
В целом, на форуме будет подписано 9 меморандумов о сотрудничестве между Петербургом и Циндао. Это позволит реализовать взаимовыгодные проекты, в том числе в транспортной, промышленной, туристической и других сферах.
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