В Минвостокразвития готовы сотрудничать с КНДР в не затронутых санкциями сферах

ВЛАДИВОСТОК , 13 сентября. / ТАСС /. Глава Минвостокразвития Александр Козлов в ходе встречи с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на ВЭФ заявил о намерениях продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями. Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.

"Наше намерение — продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями, предпринимать необходимые меры, чтобы не подпадающие под рестрикции гражданские направления взаимодействия не пострадали", — приводятся на сайте слова Козлова.

В ходе встречи министр РФ по развитию Дальнего Востока и министр внешнеэкономических дел КНДР провели диалог по комплексу двустороннего торгово-экономического взаимодействия и в сфере развития туризма.

"С августа 2017 года для граждан 18 государств, в числе которых и КНДР, доступен упрощенный порядок получения визы на Дальний Восток. Наш регион интересен для туристов, и нам есть, что показать соседям. По итогам восьмого заседания МПК корейская сторона приняла решение об упрощении получения визы и для россиян", — отметил Козлов.

Также Александр Козлов и Ким Ён Чжэ поделились впечатлениями о Восточном экономическом форуме, особенно о «Российско-корейском диалоге», который прошел на площадке ВЭФ-2018. Кроме того, председатель корейской части межправительственной комиссии рассказал Козлову о договоренностях, достигнутых по итогам восьмого заседания МПК по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, которое прошло в Пхеньяне в марте 2018 года. После этого сопредседатели обсудили планируемое девятое заседание комиссии, которое состоится в 2019 году в России.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.