Китайский дипломат изложил позицию КНР по ядерной проблеме Корейского полуострова

Вена, 14 сентября / Синьхуа / — Постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь в четверг на заседании Совета управляющих МАГАТЭ изложил китайскую позицию по ядерной проблеме Корейского полуострова.

Ван Цюнь отметил, что Китай всегда выступает за осуществление денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечение на нем мира и стабильности, урегулирование вопросов путем диалога и консультаций, всегда прилагает неустанные усилия для содействия политическому решению проблем Корейского полуострова, а также продолжит играть активную роль в реализации цели денуклеаризации полуострова и обеспечении долговременной стабильности и порядка в регионе.

Ван Цюнь подчеркнул, что с этого года на Корейском полуострове в общем наметилась позитивная тенденция к диалогу и смягчению обстановки: отношения между КНДР и Республикой Корея продолжают улучшаться, руководители КНДР и США успешно провели встречу и поддерживают диалог и контакты по претворению в жизнь достигнутых во время встречи договоренностей, Пхеньян также принял ряд активных мер. Китайская сторона приветствует сдвиги, которые содержатся в докладе гендиректора МАГАТЭ.

Ван Цюнь указал, что суть ядерной проблемы Корейского полуострова лежит в вопросе безопасности. Для реальной денуклеаризации полуострова требуется сбалансированное решение закономерных озабоченностей вовлеченных сторон и согласованное содействие денуклеаризации и установление мирного механизма. Китай надеется, что заинтересованные стороны, особенно КНДР и США, будут придерживаться правильного направления политического урегулирования, сохранять и усиливать тенденцию диалога, идти навстречу друг другу, углублять взаимодоверие, надлежащим образом урегулировать разногласия, содействовать достижению новых сдвигов в осуществлении денуклеаризации полуострова и процессе политического урегулирования. Китайская сторона также надеется, что МАГАТЭ внесет вклад в содействие процессу денуклеаризации полуострова согласно достигнутым сторонами политическим соглашениям и полномочиям, данным Советом управляющих МАГАТЭ. —0—