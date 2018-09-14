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Дорога в Китай: чего миллиардеру Сергею Колесникову не хватает на Дальнем Востоке
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Дорога в Китай: чего миллиардеру Сергею Колесникову не хватает на Дальнем Востоке 

Forbes.ru 14 сентября 2018
Фото: Forbes.ru
Корпорация «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова потратила несколько лет на завоевание европейского рынка, а в 2014 году задумалась об экспансии в Азию. Материалы, выпускаемые на заводах компании, сегодня поставляются в Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Китай, Индию, Новую Зеландию, Австралию. В 2016 году в Хабаровске открылся завод «Технониколь Дальний Восток», который в 2018 году намерен в три раза увеличить продажи продукции в Китай. О том, что мешает корпорации комфортно работать на востоке, Сергей Колесников рассказал корреспонденту Forbes на ВЭФ-2018.
Сергей Колесников Рейтинг Forbes: №80 Состояние: $1200млн
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Игорь Рыбаков Рейтинг Forbes: №84 Состояние: $1200млн
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