Делегация КПК нанесла визит в Японию

Токио, 14 сентября / Синьхуа / — По приглашению Либерально-демократической партии /ЛДП/ Японии заместитель секретаря Комитета КПК провинции Фуцзянь, секретарь Комитета КПК города Фучжоу Ван Нин во главе делегации КПК 10-13 сентября нанес визит в Японию.

Делегация встретилась с генеральным секретарем ЛДП Тосихиро Никаем, генеральным секретарем партии «Комэйто» Есихисой Иноуэ и представителями экономических кругов Японии, а также провела презентацию инвестиционной обстановки в международной показательной зоне китайско-японского сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и провинции Фуцзянь /Фучжоу/.

Японская сторона заявила о готовности продолжить углублять обмены между правящими партиями двух стран, содействовать строительству международной показательной зоны сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и играть активную роль в развитии двусторонних отношений. —0—