Ещё
Делегация КПК нанесла визит в Японию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

Делегация КПК нанесла визит в Японию 

ИА Синьхуа 14 сентября 2018
Токио, 14 сентября /Синьхуа/ — По приглашению Либерально-демократической партии /ЛДП/ Японии заместитель секретаря Комитета КПК провинции Фуцзянь, секретарь Комитета КПК города Фучжоу Ван Нин во главе делегации КПК 10-13 сентября нанес визит в Японию.
Делегация встретилась с генеральным секретарем ЛДП Тосихиро Никаем, генеральным секретарем партии «Комэйто» Есихисой Иноуэ и представителями экономических кругов Японии, а также провела презентацию инвестиционной обстановки в международной показательной зоне китайско-японского сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и провинции Фуцзянь /Фучжоу/.
Японская сторона заявила о готовности продолжить углублять обмены между правящими партиями двух стран, содействовать строительству международной показательной зоны сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и играть активную роль в развитии двусторонних отношений. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Пхеньяне состоялось факельное шествие молодежи Китай и Япония должны усиливать тенденцию улучшения и развития двусторонних отношений -- Ли Кэцян Ли Чжаньшу посетил КНДР с визитом и принял участие в мероприятиях по случаю 70-летия основания КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях33
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей34
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу89
«*** вам, а не российских граждан»285
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен72
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение