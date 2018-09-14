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Торжество в честь Международного дня мира 2018 года состоится в городе Нанкин
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Торжество в честь Международного дня мира 2018 года состоится в городе Нанкин 

ИА Синьхуа 14 сентября 2018
Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ — Торжество в честь Международного дня мира 2018 года состоится 19 сентября в городе Нанкин, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Торжественные мероприятия организованы Китайским народным обществом борьбы за мир и разоружение совместно с народным правительством провинции Цзянсу и представительными органами ООН в Китае под девизом «Продвинем строительство сообщества единой судьбы человечества, рука об руку создадим мир с продолжительным миром и повсеместной безопасностью». -0-
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