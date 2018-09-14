Торжество в честь Международного дня мира 2018 года состоится в городе Нанкин 

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ — Торжество в честь Международного дня мира 2018 года состоится 19 сентября в городе Нанкин, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Торжественные мероприятия организованы Китайским народным обществом борьбы за мир и разоружение совместно с народным правительством провинции Цзянсу и представительными органами ООН в Китае под девизом «Продвинем строительство сообщества единой судьбы человечества, рука об руку создадим мир с продолжительным миром и повсеместной безопасностью». -0-