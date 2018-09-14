СМИ: КНДР отвергла причастность к кибератаке на серверы кинокомпании Sony Pictures 

ТАСС, 14 сентября. КНДР вновь заявила о своей непричастности к кибератаке на сервера кинокомпании Sony Pictures Entertainment и обвинила США в «клеветнической кампании» против страны. Об этом в пятницу со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило агентство Yonhap.
"Такого человека как Пак Джин Хиоку, которого министерство юстиции США обвиняет в причастности к хакерской атаке на американскую кинокомпанию Sony Pictures Entertainment, не существует", — привело агентство слова представителя МИД КНДР.
Ранее минюст США предъявил обвинения во взломе серверов кинокомпании Sony Pictures в 2014 году Пак Джин Хиоку, якобы действующему на стороне КНДР.
В конце ноября 2014 года хакеры провели кибератаку против Sony Pictures и похитили ее конфиденциальные данные: в интернет были выложены фильмы, еще не вышедшие в прокат, сценарий новой картины о Джеймсе Бонде, а также личная переписка руководства компании. Кроме того, хакеры оставили послание с угрозами, в котором говорилось, что во время показа киноленты «Интервью» (The Interview, 2014), в которой речь идет о заговоре против северокорейского лидера Ким Чен Ына, могут быть совершены теракты.