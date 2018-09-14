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Китай поможет развивающимся странам усилить свой голос на международной арене — представитель «Группы 77»
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Китай поможет развивающимся странам усилить свой голос на международной арене — представитель «Группы 77» 

ИА Синьхуа 14 сентября 2018
Вена, 14 сентября /Синьхуа/ — Китай поддерживает «Группу 77» и играет важную роль в содействии развивающимся странам в усилении их голоса в глобальных вопросах. Об этом на днях заявил председатель Венского отделения «Группы 77» Карлос Хатива в эксклюзивном интервью корр. агентства Синьхуа на площадке юбилейного заседания по случаю 20-й годовщины отделения.
По его словам, с момента создания «Группы 77» в глобальной политической ситуации произошли большие перемены, и Китай сейчас играет важную роль в международных делах. Для «Группы 77» Китай является очень важным и близким союзником.
К. Хатива указал, что Китай оказывает очень большую помощь «Группе 77». В рамках ООН Китай играет ключевую роль в предоставлении помощи африканским, азиатским и латиноамериканским странам. Оказываемая Китаем помощь помогает укрепить право голоса развивающихся стран.
Дипломат назвал «благополучным» сотрудничество между «Группой 77» и Китаем, подчеркнул, что «мы будем неизменно защищать и содействовать мультилатерализму».
"Группа 77" была создана в 1964 году в Женеве и является важным координационным механизмом для развивающихся государств в таких международных организациях, как ООН, и международных делах. Венское отделение «Группы 77» было учреждено в 1998 году. Китай постоянно сотрудничает с «Группой 77» в формате взаимодействия «Группа 77» плюс Китай", содействуя справедливым предложениям и обоснованным требованиям развивающихся стран в многосторонних рамках. —0—
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