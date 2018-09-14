США обвинили Иран в променивании мусульман на нефть

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в том, что тот променивает притесняемых мусульман на нефть. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хаменеи мнит себя лидером исламского мира, но его правительство полностью игнорирует то, что Китай — главный покупатель иранской нефти — преследует и отправляет в заключение сотни тысяч мусульман», — заявил он. Как отмечает Bloomberg , в то время как объем экспорта иранской нефти снижается, Китай остается ее крупнейшим покупателем.

В то же время реакции на репрессии в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) оставляют без внимания правительства и других азиатских стран, в частности, Индонезия и Саудовская Аравия.

13 сентября сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая из-за действий правительства в СУАР. Меры могут быть предприняты в отношении китайских компаний, которые участвуют в строительстве лагерей или установке систем слежения в регионе, включающей в себя сбор биологических материалов и образцов ДНК.

В последнее время появляется все больше сообщений о заключении мусульман в СУАР в политические образовательные лагеря. В них уйгуры поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина , говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке.

Активисты утверждают, что действия местного правительства, лояльного Си Цзиньпину, незаконны. Власти не только арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, но и ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, по мнению китайского правительства, в страну проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР.