Китай и Франция выступили против политики односторонних действий

"С начала этого года ситуация на международной арене стала более сложной и изменчивой, мультилатерализм сталкивается с проблемами, по принципам международных правил нанесен удар. Китай и Франция являются крупными ответственными государствами, разделяющими общие стремления к миру и стабильности, открытости и сотрудничеству, развитию и прогрессу", — сказал Ван И.

В свою очередь представитель Франции отметил, что на данный момент в мире унилатерализм и политика силы находятся на подъеме.