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Ван И провел переговоры с главой МИД Франции 

ИА Синьхуа 13 сентября 2018
Пекин, 13 сентября /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Ван И отметил, что Китай будет усиливать контакты с Францией по строительству «Пояса и Пути» и рассматривать новые возможности сотрудничества по таким направлениям, как третьи рынки. Стороны должны делать вклад в отстаивание мультилатерализма, совершенствование глобального управления и стимулирование мира и развития во всем мире.
В свою очередь, Ж. -И. Ле Дриан указал, что Франция намерена стимулировать сотрудничество по всем направлениям с Китаем, обсуждать модели и способы сотрудничества по совместному формированию «Пояса и пути». —0—
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