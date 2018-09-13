Ван И провел переговоры с главой МИД Франции 

Пекин, 13 сентября /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Ван И отметил, что Китай будет усиливать контакты с Францией по строительству «Пояса и Пути» и рассматривать новые возможности сотрудничества по таким направлениям, как третьи рынки. Стороны должны делать вклад в отстаивание мультилатерализма, совершенствование глобального управления и стимулирование мира и развития во всем мире.
В свою очередь, Ж. -И. Ле Дриан указал, что Франция намерена стимулировать сотрудничество по всем направлениям с Китаем, обсуждать модели и способы сотрудничества по совместному формированию «Пояса и пути». —0—