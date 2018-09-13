Ещё
Назван самый популярный авиамаршрут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый популярный авиамаршрут 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Авиационный онлайн-сервис Routes проанализировал мировой пассажиропоток и выяснил, какой из авиамаршрутов можно назвать самым загруженным. Об этом сообщает Independent.
Оказалось, что наиболее востребованный у путешественников маршрут — это рейс из Сеула (Южная Корея) на остров Чежду. За 2017 год этот путь проделали более 13 миллионов человек. По данным онлайн-сервиса, на остров ежедневно совершалось около 180 перелетов из столицы Южной Кореи.
Вторую позицию занял маршрут Мельбурн-Сидней, который в 2017 году преодолели почти 10 миллионов путешественников. Среди международных перелетов на лидирующей позиции оказался маршрут из Гонкога в Тайбэй (Китай), которым летали 6,7 миллиона авиапассажиров.
Ранее в сентябре всемирная туристическая организация ООН (ВТООН) составила список самых посещаемых иностранцами стран. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем — США (75,9 миллиона).
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок594
Объяснено появление ФСБ в Донбассе153
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте25
Свисающим телом с балкона отеля оказался известный рэпер12
Британия отреагировала на интервью «отравителей»885
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение