Импорт королевского краба с Камчатки в Китай в январе-июле вырос в 5,6 раза, до $80 млн

ТАСС , 13 сентября. Стоимость импортных поставок из России Китай королевского краба через транспортный путь Камчатка — порт Зарубино — Хуньчунь (провинция Цлизинь, Северо-Восточный Китай) в январе-июле текущего года достигла 549 млн юаней (около $80 млн) — это на 464% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа

Как отмечается, в материальном выражении объем импорта в первые семь месяцев этого года составил 3 тыс. тонн.

Открытие логистического направления Камчатка — порт Зарубино — Хуньчунь состоялось в прошлом году. Как передает агентство, это позволило осуществлять поставки свежих королевских крабов и других морепродуктов из России в Китай ежедневно. Ранее ввоз российской продукции на территорию КНР осуществлялся через южнокорейский город Пусан, что, как пишет Синьхуа, значительно тормозило развитие торговли.

Агентство также сообщает, что несмотря на высокий спрос со стороны китайского потребителя, цены на внутреннем рынке на королевских крабов были высоки. Однако увеличение потока поставок по направлению Камчатка — Зарубино — Хуньчунь привело к их снижению.

Как сказал глава департамента внешней торговли управления коммерции Хуньчуня Цюань Гуйнань, слова которого приводит агентство, «поставки королевских крабов из России стали „ярким пятном“ в развитии внешней торговли города».

В настоящее время в Хуньчуне работают 78 компаний по переработке морепродуктов, 116 — отраслевых торговых организаций и порядка 400 оптовых предприятий. В 2017 году общий объем импорта морепродуктов из стран и регионов мира в Хуньчунь составил 450 тыс. тонн общей стоимостью 9 млрд юаней (около $1,31 млрд).