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Российский мультсериал «Три кота» покажут в Китае 

Rambler News Service + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Sostav.ru
«СТС Медиа» продала права на трансляцию мультсериала «Три кота» китайской компании Beijing Joy Culture Media, сообщили в «СТС Медиа».
«"СТС Медиа" и компания Beijing Joy Culture Media заключили договор, в рамках которого компания приобрела права на трансляцию анимационного сериала «Три кота» в эфире, его дистрибуцию в цифровых средах и производство лицензионных товаров на территории Китая», — говорится в сообщении.
Ранее СТС продал права на трансляцию первого сезона мультсериала компании Viacom для показа на телеканале Nick Jr. в 143 странах. Территория Китая не входила в сделку.
Beijing Joy Culture Media — международная компания по производству и дистрибуции детских анимационных фильмов и развлекательных программ, офис которой находится в Пекине. В Китае компания выпустила более 1000 серий мультсериалов, в том числе мультфильмы «Смешарики», «Фиксики», «Приключения Ам Няма» и другие.
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