Российский мультсериал «Три кота» покажут в Китае

«СТС Медиа» продала права на трансляцию мультсериала «Три кота» китайской компании Beijing Joy Culture Media, сообщили в «СТС Медиа».

«"СТС Медиа" и компания Beijing Joy Culture Media заключили договор, в рамках которого компания приобрела права на трансляцию анимационного сериала «Три кота» в эфире, его дистрибуцию в цифровых средах и производство лицензионных товаров на территории Китая», — говорится в сообщении.

Ранее СТС продал права на трансляцию первого сезона мультсериала компании Viacom для показа на телеканале Nick Jr. в 143 странах. Территория Китая не входила в сделку.

Beijing Joy Culture Media — международная компания по производству и дистрибуции детских анимационных фильмов и развлекательных программ, офис которой находится в Пекине. В Китае компания выпустила более 1000 серий мультсериалов, в том числе мультфильмы «Смешарики», «Фиксики», «Приключения Ам Няма» и другие.