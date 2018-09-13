Steigan blogger (Норвегия): А в это время во Владивостоке

Если в том, чтобы получать информацию о происходящем в мире, вы зависите от западных или норвежских СМИ, то вы почти наверняка пропустите очень важные события. Это относится и к эпохальным событиям, которые происходит в Северо-Восточной Азии. СМИ упомянули о том, что Владимир Путин Си Цзиньпин встретились во Владивостоке . Но они — в лучшем случае — затронули лишь поверхность того, что сейчас происходит. И потребителей западных СМИ жаль, потому что то, что происходит, имеет историческое значение.

Саммит для Северо-Восточной Азии

Встреча между Си и Путиным состоялась во время четвертого Восточного экономического форума. Форум был создан Россией , его постоянными участниками являются Япония Южная Корея . Именно на этом форуме был заложен камень в основание тех больших изменений, которые мы видим на Корейском полуострове за последний год. На прошлой встрече во Владивостоке президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент России Владимир Путин предложили то, что стали называть «планом Муна и Путина». В нем содержались масштабные предложения, направленные на то, чтобы привязать весь Корейский полуостров к крупному азиатскому проекту развития инфраструктуры, экономики и торговли. Мун назвал это «девятью мостами». План предполагает сотрудничество в области газа, железных дорог, портов, электричества, Северного морского пути, судостроения, создания рабочих мест, земледелия и рыболовства. Оба корейских государства благодаря этому плану будут связаны как с китайским «поясом шелкового пути», так и с Евразийским экономическим союзом , во главе которого стоит Россия. Эта инициатива — сама по себе историческая, и, если все получится — что вполне вероятно — это может изменить всю политическую карту Восточной Азии.

Как ни странно, во встрече во Владивостоке в 2018 году Китай с делегацией высокого уровня участвует впервые. Это может быть следствием старого скепсиса в отношениях между Россией и Китаем. Но политические и экономические нападки на обе страны со стороны США заставили их отбросить прежние разногласия и начать стратегическое сотрудничество, которое месяц от месяца становится все теснее. Довольно примечательно, что появление Си во Владивостоке совпало с тем, что Китай впервые участвует в общих с Россией военных учениях, и не простых, а в учениях «Восток-2018», в которых задействовано 300 тысяч солдат, из них 3 тысячи китайских. Одна из целей этих учений — показать руководству США, что, если США попытаются осуществить какую-то форму агрессии, Россия будет готова ее отразить.

Но в центре внимания во Владивостоке было не военное сотрудничество, а экономическое и политическое. На встрече присутствовали Китай, Россия, Япония, Южная Корея и Монголия, во главе их делегация были президенты и премьер-министры.

На радость СМИ, Си и Путин появились перед ними, облаченные в фартуки: они выпекали русские блины, а потом съели их с русской икрой и запили водкой. Путин к подобному привык, но, чтобы уговорить Си принять в этом участие, наверняка потребовались некоторые усилия.

По словам Российско-китайского инвестиционного фонда, он сейчас рассматривает 73 совместных инвестиционных проекта на общую сумму более чем в $100 миллиардов.

Северо-Восточная Азия

В своей речи Си Цзиньпин подчеркнул важность развития сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Оно охватывает два государства, которые являются союзниками США: Южную Корею и Японию, а также два государства, которые США рассматривают как своих основных противников, а именно — Китай и Россию. Не надо забывать также и о Северной Корее и Монголии.

Конфликты времен Второй мировой войны и Корейской войны по-прежнему являются своего рода занавесом, но делаются серьезные попытки отодвинуть этот «занавес» в сторону. Речь идет, в первую очередь, о конфликте между Северной и Южной Кореей (и возможности воссоединения всего полуострова). Но это касается также и конфликта между Китаем и Японией и конфликта между Россией и Японией.

Мирные предложения от Путина

На встрече в этом году Владимир Путин предложил России и Японии как можно скорее подписать мирный договор, чтобы закончить долгий спор, который страны ведут после Второй мировой войны. Речь идет в первую очередь о Курилах — архипелаге, простирающемся от Японии до Камчатского полуострова. На протяжении всего послевоенного времени делались попытки достичь компромисса, но и с российской, и с японской стороны были препятствия. Сейчас Путин посчитал, что настало время заключить договор, который положил бы конец этому конфликту. Остается только наблюдать, увенчается ли очередная попытка успехом. Но в случае, если это произойдет, настанет новая эпоха в российско-японских отношениях. Речь идет о портах, промышленности, железных дорогах, мостах и других крупных проектах, и промышленные круги в обеих странах крайне заинтересованы в том, чтобы начать поскорее.

США оттеснили за боковую линию

В этой геополитической игре примечательно то, что США оказались полностью оттесненными за боковую линию. Новую карту рисуют заклятые враги США и старые союзники США, а у дяди Сэма даже нет места за столом. Си Цзиньпин говорил о том, что он называет «северо-восточным азиатским кругом». Он выдвинул план экономического и практического сотрудничества для развития всего региона. Страны, которые будут участвовать в этом сотрудничестве, представляют собой 23% населения земного шара и около 20% мирового ВВП, т.е. речь идет о весьма существенных цифрах.

Евроцентризм делает нас слепыми

Таким старым сверхдержавам, как Франция, Германия и Великобритания, нелегко видеть, что они больше — не пуп земли, и что самое интересное происходит не на маленьком краешке евразийского континента, который мы именуем Европой. Потому что происходит это на востоке. И сюда мы также должны присовокупить сотрудничество, полным ходом идущее между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Китаем — несмотря на конфликты из-за островов и ресурсов в Южно-Китайском море. Сюда же следует присовокупить и обширное сотрудничество, развивающееся в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой принимает участие вся Центральная Азия, и в которой соперники — Индия и Пакистан — являются полноценными членами. Там даже Иран имеет статус наблюдателя, а Турция — в числе «партнеров по диалогу». Египет и Сирия также попросили предоставить им статус наблюдателей.

Китай и Россия — против гегемонии доллара

Взаимная торговля между Россией и Китаем сейчас составит $100 миллиардов, но ее будут во все меньшей степени вести в долларах. На совместной с Си пресс-конференции во Владивостоке Путин заявил, что обе страны договорились о том, чтобы «более активно использовать свою собственную валюту во взаимной торговле». Это, разумеется, прямой вызов гегемонии доллара, и вполне вероятно, что это может, как круги по воде, распространиться по всей Восточной Азии. Китай создал Азиатский банк развития и инвестиций, создана также Шанхайская фондовая биржа Шанхай Иксчейндж (Shanghai Exchange), которая будет торговать нефтью в юань ренминби вместо доллара.

Перемены, происходящие на азиатском континенте иначе, чем историческими, не назовешь. Радары западных СМИ их не улавливают, но им же хуже.