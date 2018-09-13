Урожай зерна в Гуанси 

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 13 сентября /Синьхуа/ — В Саньцзян-Дунском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ крестьяне сушат зерновые на солнце.
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 13 сентября /Синьхуа/ — В Саньцзян-Дунском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ крестьяне сушат зерновые на солнце.
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 13 сентября /Синьхуа/ — В Саньцзян-Дунском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ крестьяне сушат зерновые на солнце.
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 13 сентября /Синьхуа/ — В Саньцзян-Дунском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ крестьяне сушат зерновые на солнце.
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 13 сентября /Синьхуа/ — В Саньцзян-Дунском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ крестьяне сушат зерновые на солнце.