Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Мальты

Пекин, 13 сентября / Синьхуа / — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в четверг в Пекине провел переговоры с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой.

Во время переговоров Ван И отметил, что китайская сторона готова вместе с мальтийской стороной превратить «Пояс и путь» в новую платформу всестороннего сотрудничества между двумя странами, а также стимулировать дальнейшее развитие китайско-мальтийских отношений.

Сторонам также следует укреплять координацию и взаимодействие, совместно противостоять унилатерализму и торговому протекционизму, прилагать общие усилия к созданию мировой экономики открытого типа, сказал Ван И.

К. Абела заявил, что мальтийская сторона готова укреплять сотрудничество с Китаем в рамках «Пояса и пути», расширять сотрудничество в торгово-экономической, туристической, гуманитарной и других областях. Мальта выступает против торговой войны, так как это не отвечает интересам ни одной стороны, подчеркнул он. -0-