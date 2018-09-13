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Ким Чен Ын и Путин — «два солнца не могут светить вместе»
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Ким Чен Ын и Путин — «два солнца не могут светить вместе» 

Аргументы Недели 13 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток на Восточный экономический форум не состоялся по инициативе обоих сторон. Об этом «Аргументам недели» рассказал российский дипломат.
«Визит, конечно, готовился. Но он был бы продуктивен только в случае достижения каких-то прорывных решений, подписания соглашений, имеющих геополитическое значение. Например, о помощи российских специалистов в процессе ядерного разоружения КНДР. Но такие соглашения пока не готовы. Поэтому было решено перенести встречу на высшем уровне», — так прокомментировал российский дипломатический источник отсутствие на ВЭФ лидера КНДР.
По его словам, «Пхеньян сегодня больше заинтересован в достижении соглашений с США о гарантиях своей безопасности. Технические вопросы, к которым относятся проблемы разоружения, будут обсуждаться после получения гарантий. Но их пока нет».
Другой участник саммита рассказал «АН», что «Ким Чен Ына очень ждали во Владивостоке, в том числе японцы и представители Южной Кореи. Были запланированы двухсторонние переговоры. Но за несколько дней до начала саммита их по дипломатическим каналам предупредили, что его не будет. „Гвоздем“ должно было стать выступление Владимира Путина о мирном договоре с Японией. Встреча с Ыном бы оттянула внимание на себя. Японский дипломат, когда я спросил его: „не огорчены ли вы срывом встречи с Ким Чен Ыном?“, — ответил: „Мы понимаем, два солнца не должны светить вместе“.
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