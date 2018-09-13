Ким Чен Ын и Путин — «два солнца не могут светить вместе»

«Визит, конечно, готовился. Но он был бы продуктивен только в случае достижения каких-то прорывных решений, подписания соглашений, имеющих геополитическое значение. Например, о помощи российских специалистов в процессе ядерного разоружения КНДР. Но такие соглашения пока не готовы. Поэтому было решено перенести встречу на высшем уровне», — так прокомментировал российский дипломатический источник отсутствие на ВЭФ лидера КНДР.

По его словам, «Пхеньян сегодня больше заинтересован в достижении соглашений с США о гарантиях своей безопасности. Технические вопросы, к которым относятся проблемы разоружения, будут обсуждаться после получения гарантий. Но их пока нет».