Хань Чжэн назвал отношения Китая и АСЕАН примером самого успешного и динамичного сотрудничества в АТР

Наньнин, 13 сентября / Синьхуа / — Стратегическое партнерство Китая и АСЕАН, которое отмечает в нынешнем году 15-летний юбилей, стал примером самого успешного и динамичного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил член ПК Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на открытии ярмарки Китай — АСЕАН, которая в 15-й раз проходит в Наньнине — административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/.

По его словам, эти 15 лет стали временем укрепления дружбы и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества, особенно за прошедшие пять лет после выдвижения инициативы «Пояс и путь» стороны еще более уверенной поступью продвинулись по пути построения сообщества с единой судьбой.

40 лет реформ и открытости не только кардинальным образом изменили Китай, но и оказали глубокое влияние на весь мир, и новые, дополнительные возможности обещает принести всем странам, в том числе странам АСЕАН, китайский курс на углубление реформ, отметил Хань Чжэн и выразил готовность поделиться с АСЕАН плодами экономического развития.

Китай готов вместе с АСЕАН двигаться дальше к более высокому уровню стратегического партнерства и более тесному сообществу с единой судьбой, заявил замглавы китайского правительства. В связи с этим он выдвинул следующие инициативы: углубленное сопряжение инициативы «Пояс и путь» с проектом Сообщества АСЕАН и стратегиями развития стран АСЕАН; стимулирование торгово-инвестиционного сотрудничества с расширением импорта из стран АСЕАН и поощрением китайских компаний к более активному инвестированию в их экономику; активизация международного сотрудничества по производственным мощностям с созданием более глубоко интегрированных индустриальной, ценностной и логистической цепочек; продвинуть сотрудничество по обеспечению взаимосвязанности с интенсификацией реализации таких проектов, как железные дороги Китай — Лаос, Джакарта — Бандунг, железнодорожная магистраль на востоке Таиланда при участии Китая и Южный международный торгово-логистический коридор между Китаем и Сингапуром; углубление инновационного сотрудничества с формированием региональной сети взаимодействия по технологическому трансферу; налаживание более тесного гуманитарного сотрудничества, охватывающего такие сферы, как культура, образование, здравоохранение, туризм, работа с молодежью, СМИ и спорт.

На открытии ярмарки выступили с речами также премьер-министр Камбоджи, вице-президент Мьянмы, замглавы правительств Вьетнама и Лаоса, вице-президент Занзибара /Танзания/.

Перед началом работы ярмарки Хань Чжэн вместе с камбоджийским премьером Хун Сеном посетил церемонию открытия павильона этой страны. -0-