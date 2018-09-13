В штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке прошло мероприятие в честь Дня сотрудничества Юг-Юг

Бангкок , 13 сентября / Синьхуа / — Мероприятие в честь Дня сотрудничества Юг-Юг прошло в среду в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана /ЭСКАТО/ в Бангкоке.

Организаторами выступили ЭСКАТО, Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг и МИД Таиланда . Мероприятие было посвящено 40-летию принятия Буэнос-Айресского плана действий на Конференции ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами.

Заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Кавех Захеди заявил, что сотрудничество Юг-Юг неизменно остается центральной составной частью деятельности организации. По его словам, подобное взаимодействие способствует тому, что правительства стран-членов ЭСКАТО помогают друг другу, и поддерживает государства в преодолении вызовов развития и усилении сотрудничества.

Посол КНР в Таиланде Люй Цзянь призвал развивающиеся страны поддерживать сотрудничество Юг-Юг, таким образом придавая мировому развитию важный импульс. Он подчеркнул, что Китай уже давно активно поддерживает и участвует в сотрудничестве Юг-Юг во всех сферах.

День сотрудничества Юг-Юг отмечается с 2012 года. —0—