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В штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке прошло мероприятие в честь Дня сотрудничества Юг-Юг
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В штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке прошло мероприятие в честь Дня сотрудничества Юг-Юг 

ИА Синьхуа 13 сентября 2018
Бангкок, 13 сентября /Синьхуа/ — Мероприятие в честь Дня сотрудничества Юг-Юг прошло в среду в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана /ЭСКАТО/ в Бангкоке.
Организаторами выступили ЭСКАТО, Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг и МИД Таиланда. Мероприятие было посвящено 40-летию принятия Буэнос-Айресского плана действий на Конференции ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами.
Заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Кавех Захеди заявил, что сотрудничество Юг-Юг неизменно остается центральной составной частью деятельности организации. По его словам, подобное взаимодействие способствует тому, что правительства стран-членов ЭСКАТО помогают друг другу, и поддерживает государства в преодолении вызовов развития и усилении сотрудничества.
Посол КНР в Таиланде Люй Цзянь призвал развивающиеся страны поддерживать сотрудничество Юг-Юг, таким образом придавая мировому развитию важный импульс. Он подчеркнул, что Китай уже давно активно поддерживает и участвует в сотрудничестве Юг-Юг во всех сферах.
День сотрудничества Юг-Юг отмечается с 2012 года. —0—
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