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Лидеры АСЕАН выступили за сохранение свободной торговли
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Лидеры АСЕАН выступили за сохранение свободной торговли 

ТАСС + ещё 1 13 сентября 2018
СИНГАПУР, 13 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили за сохранение свободной торговли как ключевого элемента долгосрочного экономического развития. Такая позиция прозвучала на прошедшем в Ханое Всемирном экономическом форуме для АСЕАН, пишет в четверг газета The Straits Times.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, который является председателем этой региональной организации в нынешнем году, отметил, что «задача его страны состоит в усилении взаимодействия государств-единомышленников в процессе создания открытой, основанной на единых законах многосторонней торговой системы». По его словам, «именно такая система обеспечивает рост и стабильность». Вместе с тем в настоящее время «она находится под сильным давлением и подвергается угрозам», добавил премьер.
Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал страны «категорически отвергать торговый протекционизм». По его словам, «односторонние меры некоторых стран серьезно подрывают многосторонний торговый режим, основанный базовых принципах, а также наносят серьезный ущерб мировой экономики в целом».
Китай не входит в состав АСЕАН, но является партнером по диалогу, а также участником переговоров по формированию крупнейшего в мире торгового блока — Всестороннего регионального экономического партнерства (The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Предполагается, что к нему кроме КНР и 10 стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) должны также подключиться Австралия, Индия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония.
Премьер Сингапура подчеркнул, что участники консультаций «делают все возможное для скорейшего завершения переговоров по RCEP». По его словам, существует надежда, что до конца года удастся согласовать основные содержательные моменты торгового блока. Однако это не означает полного завершения переговоров.
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