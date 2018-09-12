Татарстан и китайская провинция Чжэцзян намерены сотрудничать в экономической сфере

КАЗАНЬ , 12 сентября. / ТАСС /. Президент Татарстана Рустам Минниханов и секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Чжэцзян Че Джун на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в экономической, научной, социальной и культурной сферах. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы республики.

"Рустам Минниханов и Че Джун подписали соглашение между правительством Республики Татарстан и правительством провинции Чжэцзян о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Как отметил в ходе встречи Минниханов, который посетил Чжэцзян в мае, в китайской провинции хорошо развита химическая промышленность, сфера высоких технологий, электронная коммерция, сельское хозяйство. В рамках форума глава республики также провел встречи с руководителями еще двух китайских провинций — Сычуань и Шаньдун. Как сообщалось ранее, товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2017 года вырос до $565,5 млн Четвертый Восточный экономический форум проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.