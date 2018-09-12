Asia Times (Гонконг): Большая Евразия собирается на российском Дальнем Востоке

Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли участие в совместном приготовлении пищи. Это были блины с икрой и традиционной рюмкой водки. Все это стало частью Восточного экономического форума во Владивостоке — своеобразной наглядной (и съедобной) метафорой закрепления постоянно эволюционирующего «российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства».

Вот уже несколько лет форум во Владивостоке предлагает не имеющую себе равных дорожную карту, по которой можно проследить прогресс евразийской интеграции.

В прошлом году на полях форума Москва Сеул сделали сенсационное заявление о создании трехсторонней торговой платформы — при участии Пхеньяна , — в основе которой будет лежать «коридор», связывающий весь Корейский полуостров с российским Дальним Востоком.

В этом году темами круглых столов стали интеграция российского Дальнего Востока в евразийские логистические цепочки, а также налаживание транспортного сообщения России с двумя Кореями, а именно строительство транскорейской магистрали, соединяющейся с Транссибирской магистралью, и ответвления трубопровода, ведущего в Южную Корею через Китай . Другими темами стали российско-японское партнерство в вопросе евразийского транзита, а именно соединение Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей с будущей магистралью на остров Сахалин, а затем и на остров Хоккайдо.

В будущем мы получим возможность доехать из Токио в Лондон на поезде.

Кроме того, на форуме обсуждаются вопросы интеграции России и стран АСЕАН: текущие проекты в области инфраструктуры, сельского хозяйства и кораблестроения, а также проекты в области энергетики, агропромышленности и лесоводства. Об этом рассказал председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков.

В сущности, речь идет об одновременном наращивании укрепляющихся осей Восток — Запад и Север — Юг. Россия, Китай, Япония , две Кореи и Вьетнам медленно, но верно движутся к геоэкономической интеграции.

Вероятно, самыми захватывающими дискуссиями во Владивостоке стали дискуссии на тему «Перекрестков Шелкового пути», в которых приняли участие заместитель министра экономического развития России Сергей Горьков , председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь (Wang Yilin) и вице-председатель совета директоров Боаоского Азиатского форума Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochun).

Цель Москвы — связать инициативу «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом . Однако ее конечная геоэкономическая цель является еще более амбициозной: создание «Большого евразийского партнерства», в рамках которого новый Шелковый путь сольется с Евразийским экономическим союзом, а Шанхайская организация сотрудничества с АСЕАН. И в основе всего этого лежит стратегическое партнерство России и Китая.

Разумеется, дорожная карта дальнейших действий предполагает поиски сложного баланса между политическими интересами и управленческими практиками в рамках множества совместных проектов Востока и Запада. Частью этой картины должен стать культурный симбиоз. Российско-китайское партнерство будет все больше основываться на общем видении, базирующемся на универсальных стратегических принципах.

В другой важной дискуссии форума приняли участие директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов и директор центра «Один пояс, один путь» при Китайском национальном институте по международному и судебному сотрудничеству ШОС Лансин Сян (Lanxin Xiang). Эта дискуссия была посвящена геополитике взаимодействия ключевых членов БРИКС — России, Китай и Индии — в Азии и тому, какую выгоду может извлечь из этого Россия, столкнувшаяся с санкциями.

Вся сила исходит от Сибири

Все сводится к основам и к развивающемуся стратегическому партнерству России и Китая. Си и Путин глубоко в этом заинтересованы. Си определяет это партнерство как лучший механизм «совместной нейтрализации внешних рисков и вызовов». Для Путина «наши отношения имеют кардинальное, ключевое значение и для наших стран, и в целом в мире». Стоит отметить, что лидер Китая впервые принял участие в дискуссиях форума во Владивостоке.

Китай продолжает развивать связи с российским Дальним Востоком. Международные транспортные коридоры — «Приморье-1» и «Приморье-2» — позволят увеличить объемы грузоперевозок между Владивостоком и северо-востоком Китая. «Газпром» уже достраивает российский участок масштабного газопровода «Сила Сибири», ведущего в Китай. Уже проложено более 2 тысяч километров труб, ведущих из Якутии к российско-китайской границе. Газопровод «Сила Сибири» будет запущен в декабре 2019 года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в настоящее время Россия и Китай проводят оценку 73 инвестиционных проектов общей стоимостью более чем в 100 миллиардов долларов. Этим процессом руководит Российско-китайский деловой консультационный комитет, в состав которого вошли более 150 руководителей крупнейших российских и китайских компаний. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев убежден, что «особенно многообещающие трансакции будут проводить в рамках двухсторонних сделок, которые позволят извлечь выгоду из российско-китайских отношений».

Во Владивостоке Путин и Си снова заявили о готовности увеличивать объемы двухсторонней торговли в рублях и юанях, минуя американский доллар, — в июне они приняли решение об увеличении числа контрактов в рублях и юанях. Между тем министр экономического развития Максим Орешкин посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли.

По прогнозам Москвы в следующем году курс рубля по отношению к доллару составит примерно 64 рубля за доллар США. В настоящее время курс достиг 70 рублей за доллар, что связано с введением американских санкций и вепонизацией доллара, которая наносит ущерб странам БРИКС, а также таким странам «БРИКС-плюс», как Турция и Индонезия.

Путин и Си еще раз подтвердили, что они продолжат работать в тандеме над «корейской дорожной картой», подразумевающей «двойную заморозку», — то есть Северная Корея прекращает проведение ядерных испытаний и запуски баллистических ракет, а США прекращают проводить совместные военные учения с Южной Кореей.

При этом все внимание корейцев привлекла, по всей видимости, перспектива транскорейской магистрали. Заместитель директора департамента внешних связей в Министерстве железных дорог Северной Кореи Ким Чан Сик (Kim Chang-sik) сказал: «В дальнейшем мы будем развивать этот проект на основании переговоров между Россией, Северной Кореей и Южной Кореей таким образом, чтобы владельцами этого проекта были государства Корейского полуострова».

Это его заявление перекликается с тем, о чем три месяца назад говорил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in): «Как только будет построена транскорейская магистраль, ее можно будет соединить с Транссибирской магистралью. В этом случае можно будет доставлять товары из Южной Кореи в Европу, что принесет экономическую выгоду не только Южной и Северной Кореям, но и России».

Русская матрешка

Вопреки западной истерии текущие военные учения «Восток-2018» в Забайкалье на российском Дальнем Востоке — в них также принимают участие 3 тысяч китайских военнослужащих — это всего лишь один элемент гораздо более глубокого и сложного российско-китайского стратегического партнерства. Вспомните русскую матрешку: военные учения «Восток» — это куколка внутри геоэкономической игры.

В своей книге под названием «Китай и Россия: новое сближение» (China and Russia: The New Rapprochement) Александр Лукин из московской Высшей школы экономики подробно излагает дорожную карту этого сближения. Развивающееся экономическое партнерство в масштабах Евразии — это часть более масштабной, всеобъемлющей концепции «Большой Евразии». Именно она лежит в основе российско-китайского союза и приводит к формированию того, что политолог Сергей Караганов назвал «общим пространством для экономического, логистического и информационного сотрудничества, мира и безопасности от Шанхая до Лиссабона, от Нью-Дели до Мурманска».

Без понимания более широкой картины, на фоне которой ведутся дискуссии, подобные ежегодному форуму во Владивостоке, невозможно осмыслить, как продолжающаяся интеграция инициативы «Один пояс, один путь», Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, БРИКС и «БРИКС-плюс» может необратимо изменить нынешнюю глобальную систему.