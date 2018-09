Asia Times (Гонконг): Большая Евразия собирается на российском Дальнем Востоке 

Вот уже несколько лет форум во Владивостоке предлагает не имеющую себе равных дорожную карту, по которой можно проследить прогресс евразийской интеграции.

В будущем мы получим возможность доехать из Токио в Лондон на поезде.

Кроме того, на форуме обсуждаются вопросы интеграции России и стран АСЕАН: текущие проекты в области инфраструктуры, сельского хозяйства и кораблестроения, а также проекты в области энергетики, агропромышленности и лесоводства. Об этом рассказал председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков.

Разумеется, дорожная карта дальнейших действий предполагает поиски сложного баланса между политическими интересами и управленческими практиками в рамках множества совместных проектов Востока и Запада. Частью этой картины должен стать культурный симбиоз. Российско-китайское партнерство будет все больше основываться на общем видении, базирующемся на универсальных стратегических принципах.

Вся сила исходит от Сибири

Все сводится к основам и к развивающемуся стратегическому партнерству России и Китая. Си и Путин глубоко в этом заинтересованы. Си определяет это партнерство как лучший механизм «совместной нейтрализации внешних рисков и вызовов». Для Путина «наши отношения имеют кардинальное, ключевое значение и для наших стран, и в целом в мире». Стоит отметить, что лидер Китая впервые принял участие в дискуссиях форума во Владивостоке.

По прогнозам Москвы в следующем году курс рубля по отношению к доллару составит примерно 64 рубля за доллар США. В настоящее время курс достиг 70 рублей за доллар, что связано с введением американских санкций и вепонизацией доллара, которая наносит ущерб странам БРИКС, а также таким странам «БРИКС-плюс», как Турция и Индонезия.

Путин и Си еще раз подтвердили, что они продолжат работать в тандеме над «корейской дорожной картой», подразумевающей «двойную заморозку», — то есть Северная Корея прекращает проведение ядерных испытаний и запуски баллистических ракет, а США прекращают проводить совместные военные учения с Южной Кореей.

Это его заявление перекликается с тем, о чем три месяца назад говорил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in): «Как только будет построена транскорейская магистраль, ее можно будет соединить с Транссибирской магистралью. В этом случае можно будет доставлять товары из Южной Кореи в Европу, что принесет экономическую выгоду не только Южной и Северной Кореям, но и России».

Русская матрешка

Вопреки западной истерии текущие военные учения «Восток-2018» в Забайкалье на российском Дальнем Востоке — в них также принимают участие 3 тысяч китайских военнослужащих — это всего лишь один элемент гораздо более глубокого и сложного российско-китайского стратегического партнерства. Вспомните русскую матрешку: военные учения «Восток» — это куколка внутри геоэкономической игры.

В своей книге под названием «Китай и Россия: новое сближение» (China and Russia: The New Rapprochement) Александр Лукин из московской Высшей школы экономики подробно излагает дорожную карту этого сближения. Развивающееся экономическое партнерство в масштабах Евразии — это часть более масштабной, всеобъемлющей концепции «Большой Евразии». Именно она лежит в основе российско-китайского союза и приводит к формированию того, что политолог Сергей Караганов назвал «общим пространством для экономического, логистического и информационного сотрудничества, мира и безопасности от Шанхая до Лиссабона, от Нью-Дели до Мурманска».