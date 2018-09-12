Представитель КНР рассказал о повышении интереса китайцев к путешествиям в ДФО 

Регионы Дальнего Востока в течение 2018 года планируют принять порядка 700 тысяч туристов из Китая, передает РИА Новости с ссылкой на выступление председателя Туристической палаты КНР Ван Пин на Восточном экономическом форуме. По его словам, число поездок туристов из Китая за рубеж может достигнуть 5 миллиардов. Количество гостей Дальнего Востока, по данным политика, достигнет 700 тысяч человек. Учитывая количество граждан КНР, их желание выезжать за пределы страны способствует развитию туристического потенциала. На переговорах китайская сторона отметила видимый прогресс относительно развития Дальнего Востока как в плане туризма, так и в бизнесе.