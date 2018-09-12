Выпущена серебряная монета в честь 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем

Улан-Батор , 12 сентября / Синьхуа / — Центральный банк Монголии выпустил серебряную монету в честь дружбы между Монголией Китаем . Об этом сообщила информагентству Синьхуа пресс-секретарь ЦБ Монголии Дагвын Ариун в среду.

Памятная монета была выпущена в ознаменование 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем. Она имеет прямоугольную форму, а на лицевой стороне монеты из чистого серебра 999 пробы расположено изображение двух монгольских и двух китайских детей, держащихся за руки на фоне самых известных достопримечательностей обеих стран.

Стоимость серебряной версии этой монеты составляет 500 тыс. тугриков /201 доллар США/. —0—