Во Владивостоке появится представитель Удмуртии по инвестициям в АТР

ВЛАДИВОСТОК , 12 сентября. / ТАСС /. Представитель Удмуртии по инвестициям в страны Азиатско-тихоокеанского региона появится во Владивостоке в рамках соглашения с приморским региональным отделением «Опора России». Об этом сообщил ТАСС глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Восточного экономического форума.

"Мы с организацией ["Опора России"] хотим заключить соглашение о сотрудничестве, чтобы они представляли наши интересы в Японии Корее , Южной Корее, Китае Малайзии ", — сказал он.

Бречалов отметил, что регион намерен переформатировать работу в Азии, начать более активную политику по поиску партнеров в АТР, и в рамках планируемого соглашения с «Опорой России» во Владивостоке появится человек, который будет работать в интересах Удмуртии. По его словам, представители азиатского рынка уже проявляют интерес к сотрудничеству.

"Год мы отрабатываем с китайскими предпринимателями, активно с Южной Кореей, с Японией, сейчас добавляется Малайзия. И мы видим гораздо более живой интерес.

У нас были запланированы (и мы их отработали) встречи. Какие-то так и остались в формате перспективных, а какие-то уже перешли в стадию конкретного обсуждения проектов", — сказал глава республики.

По словам собеседника агентства, наладить первые контакты в Азии республике в том числе помог ВЭФ, в котором делегация Удмуртии участвует второй год, а в 2019-м впервые представит во Владивостоке собственный стенд. «Для нас это не менее перспективная, а если быть честным, даже более перспективная [площадка], чем даже Санкт-Петербург.

Здесь мы видим абсолютно конкретную для себя полезность — налоги, экспертиза, деньги», — сказал Бречалов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11 — 13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.