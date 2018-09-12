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Во Владивостоке появится представитель Удмуртии по инвестициям в АТР
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Во Владивостоке появится представитель Удмуртии по инвестициям в АТР 

ТАСС 12 сентября 2018
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Представитель Удмуртии по инвестициям в страны Азиатско-тихоокеанского региона появится во Владивостоке в рамках соглашения с приморским региональным отделением «Опора России». Об этом сообщил ТАСС глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Восточного экономического форума.
"Мы с организацией ["Опора России"] хотим заключить соглашение о сотрудничестве, чтобы они представляли наши интересы в Японии, Корее, Южной Корее, Китае, Малайзии", — сказал он.
Бречалов отметил, что регион намерен переформатировать работу в Азии, начать более активную политику по поиску партнеров в АТР, и в рамках планируемого соглашения с «Опорой России» во Владивостоке появится человек, который будет работать в интересах Удмуртии. По его словам, представители азиатского рынка уже проявляют интерес к сотрудничеству.
"Год мы отрабатываем с китайскими предпринимателями, активно с Южной Кореей, с Японией, сейчас добавляется Малайзия. И мы видим гораздо более живой интерес.
У нас были запланированы (и мы их отработали) встречи. Какие-то так и остались в формате перспективных, а какие-то уже перешли в стадию конкретного обсуждения проектов", — сказал глава республики.
По словам собеседника агентства, наладить первые контакты в Азии республике в том числе помог ВЭФ, в котором делегация Удмуртии участвует второй год, а в 2019-м впервые представит во Владивостоке собственный стенд. «Для нас это не менее перспективная, а если быть честным, даже более перспективная [площадка], чем даже Санкт-Петербург.
Здесь мы видим абсолютно конкретную для себя полезность — налоги, экспертиза, деньги», — сказал Бречалов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11 — 13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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