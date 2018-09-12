Заключение мирного договора с Японией вызывает сомнения

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не уверен, что Япония Россия смогут заключить мирный договор до конца года. По его словам, на данный момент формулы для заключения этого документа не существует.

«Япония не готова отказаться от Курильских островов, Россия не готов их отдать. Поэтому вопрос развязок по договору очень сложный. И даже если этот договор удастся заключить в обозримом будущем, то он будет очень сложным по формуле», — отметил политолог.

Он считает, что стороны не смогут договориться до конца года, так как Япония может попросту отказаться от предложения российского лидера, передаётNation News.