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Заключение мирного договора с Японией вызывает сомнения
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Заключение мирного договора с Японией вызывает сомнения 

News.ru 12 сентября 2018
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не уверен, что Япония и Россия смогут заключить мирный договор до конца года. По его словам, на данный момент формулы для заключения этого документа не существует.
«Япония не готова отказаться от Курильских островов, Россия не готов их отдать. Поэтому вопрос развязок по договору очень сложный. И даже если этот договор удастся заключить в обозримом будущем, то он будет очень сложным по формуле», — отметил политолог.
Он считает, что стороны не смогут договориться до конца года, так как Япония может попросту отказаться от предложения российского лидера, передаётNation News.
Ранее Владимир Путин заявил, что согласен с предложением изменить подход к переговорам по мирному договору, которое вынес премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава РФ предложил ему заключить мирный договор до конца года. Он добавил, что Япония является естественным партнёром России, с которым Москва хочет развивать полноценные отношения.
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