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Новые маршруты для туристов из Китая были разработаны в Тульской области
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Новые маршруты для туристов из Китая были разработаны в Тульской области 

Национальный Туристический Союз 28 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Власти Тульской области готовы предложить иностранным гражданам, в первую очередь из Китая, список новых туристических маршрутов, передает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу областного правительства. В рамках 24-й Международной туристской выставки «Отдых-2018» комитет Тульской области по развитию туризма и Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ» подписали соглашение о совместном развитии российско-китайского туризма. По словам главы комитета Тульской области по развитию туризма, регион заинтересован в привлечении китайских туристов, а задокументированное сотрудничество, в свою очередь, позволит продвигать Тульскую область на туристическом рынке в КНР, увеличить количество въездным туристов и представить новые маршруты специально для гостей из республики.
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